Песков: несмотря на периоды "романтизма" между США и РФ, сдерживание всегда доминировало

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Отношение Вашингтона к Москве после Второй мировой войны всегда варьировалось от сдерживания до прямой конфронтации, и Россия продолжает ощущать эту идеологию на себе. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии открытия второй очереди "Библиотеки военного историка" в штаб-квартире Российского военно-исторического общества (РВИО).

Он прокомментировал переданную библиотеке копию телеграммы американского дипломата Джорджа Фроста Кеннана, отправленную в 1946 году из Москвы в Вашингтон, в которой Кеннан призвал проводить жесткую политику в отношении СССР. По словам Пескова, наряду с Фултонской речью 1946 года экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, эта телеграмма стала фундаментом для мировоззрения Соединенных Штатов и их сателлитов по отношению к Советскому Союзу и России.

"Это не отношение дружбы и партнерства, к нашему сожалению. Это отношение, в лучшем случае для нас, сдерживания, <...> и в худшем случае - прямой конфронтации. И что бы ни происходило, какие бы перезагрузки и перегрузки ни имели место, какие бы периоды романтизма ни были в наших отношениях, эта идеология Кеннана и Черчилля доминировала в том отношении, которое мы чувствовали и продолжаем чувствовать на себе", - сказал Песков.

В беседе с журналистами представитель Кремля, комментируя тему мирового лидерства США, отметил, что в каких-то сферах оно очевидно - например, если говорить об экономическом лидерстве. "Но лидерство в решении судеб народов других стран, лидерство в смене политических режимов - это гегемония, точнее, попытка претендовать на гегемонию, потому что в этом плане лидерство уже показало свою несостоятельность", - подчеркнул Песков.