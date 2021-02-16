Лавров назвал печальными попытки США связать распространение "Спутника V" с геополитикой

"Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку это опять же "геополитический замысел Кремля" и "надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от Российской Федерации". Что сказать? Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, это подобного рода заявления, то это печально", - сказал он.