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Лавров назвал печальными попытки США связать распространение "Спутника V" с геополитикой

Министр иностранных дел России напомнил, что недавно представители новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Попытки США приписать Кремлю геополитический замысел в связи с распространением вакцины "Спутник V" вызывают сожаление. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине "Спутник V", поскольку это опять же "геополитический замысел Кремля" и "надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от Российской Федерации". Что сказать? Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, это подобного рода заявления, то это печально", - сказал он.

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