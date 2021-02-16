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Комитет Госдумы утвердил список из пяти кандидатур в новый состав ЦИК

На пленарном заседании ГД вопрос будет рассматриваться 17 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании во вторник утвердил список кандидатов от нижней палаты парламента в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

На пленарном заседании Госдумы вопрос будет рассматриваться в среду, 17 февраля.

В списке пять кандидатур: четыре предложены каждой из фракций, еще одна была выдвинута группой депутатов. Кандидатом в новый состав ЦИК от единороссов стал руководитель аппарата фракции Константин Мазуревский. Фракция КПРФ намерена сохранить в Центризбиркоме Евгения Колюшина. Кандидатом от фракции ЛДПР стал депутат Александр Курдюмов, а фракция "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Кроме того, группа депутатов фракции "Единой России" выдвинула в члены ЦИК действующего члена комиссии Антона Лопатина.

В ходе обсуждения на заседании комитета кандидаты затронули темы избирательного законодательства и цифровизации выборов. "Российская избирательная система, сохраняющая свою суверенность, является одной из самых современных в мире", - отметил Левичев. Колюшин в ходе заседания комитета указал на то, что избирательные комиссии - "правоприменительные органы, которые не должны заниматься нормотворчеством".

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет. Сейчас членами Центральной избирательной комиссии РФ, которые были назначены Госдумой, являются Валерий Гальченко, Евгений Колюшин, Валерий Крюков, Николай Левичев, Сергей Сироткин.

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