Посольство РФ осудило проявление неонацизма на акции в честь "голубой дивизии" в Мадриде

МАДРИД, 16 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Испании осудило проявление неонацизма во время акции в Мадриде в память о "голубой дивизии".

"По поводу прошедшей 13 февраля акции в память о "голубой дивизии", во время которой демонстрировалась нацистская символика и звучали антисемитские лозунги, - говорится в сообщении посольства, размещенном во вторник в Twitter. - Считаем неприемлемыми проявления неонацизма и напоминаем, что существуют более достойные формы помянуть павших (которые, к тому же, погибли, поверив гитлеровской пропаганде), чем хвалиться близостью к нацистам, которые убили десятки миллионов невинных людей, включая 6 млн евреев и 27 млн советских граждан, погибших во время Великой Отечественной войны".

В свою очередь, как написала в Twitter посол Израиля в Испании Родика Радиан-Гордон, "антисемитские заявления, сделанные на акции в память о "голубой дивизии" в Мадриде, являются отвратительными и неприемлемыми в демократическом обществе". "Образование и познание истины об истории - это способ предотвратить повторение прошлого", - уточнила она.

По данным местных СМИ, 13 февраля десятки человек устроили марш и митинг в Мадриде по случаю 78-летней годовщины Красноборской операции - боевых действий, в ходе которых советским войскам противостояли испанские добровольцы, которые сражались на стороне Германии во Второй мировой войне и участвовали в блокаде Ленинграда. Хотя акция прошла без инцидентов, в ходе ее проведения прозвучали антисемитские заявления. В результате провинциальная прокуратура Мадрида решила провести расследование случившегося.