Небензя заявил, что борьба с террористами в Ираке должна вестись в координации с Багдадом

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Координация с Багдадом необходима при борьбе с террористами в Ираке. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Ситуация в области безопасности в стране остается хрупкой, в том числе из-за активизации террористического подполья, - сказал он. - Печальный пример - недавний двойной теракт в центре Багдада, унесший жизни 32 мирных граждан, и вчерашний теракт в Эрбиле. Решительно осуждаем эти действия террористов".

"При этом исходим из необходимости того, чтобы все вовлеченные в борьбу с терроризмом в Ираке игроки уважали суверенитет иракского государства и координировали свои действия с Багдадом", - подчеркнул российский дипломат.

Небензя также призвал всех внешних игроков, имеющих влияние на ситуацию в Ираке, воздержаться от шагов, которые могут привести к новому росту напряженности. Он отметил важность предстоящих в октябре 2021 года досрочных парламентских выборов в арабской стране. "Продолжаем изучать возможные модальности подключения ООН к процессу организации и проведения выборов, готовы к обсуждению этого вопроса с другими членами Совета Безопасности", - добавил он.

Вечером в понедельник район аэропорта Эрбиля, где находится военная база США, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате обстрела погиб один гражданский служащий, еще один военнослужащий США и несколько американских специалистов пострадали. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уже связался с главой регионального правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани и заверил его в готовности Вашингтона поддержать усилия по поиску и привлечению к ответственности виновных. При этом о контактах Блинкена с Багдадом после этой атаки в Госдепартаменте США не сообщали.