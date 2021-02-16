Думский комитет проработает вопрос об окончании весенней сессии Госдумы раньше срока

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту проработает вопрос о возможности окончить весенюю сессию палаты парламента на неделю раньше. Такое поручение комитету дали члены Совета Думы в понедельник, протокол заседания размещен в думской электронной базе во вторник.

"Принято решение комитету Государственной Думы по контролю и регламенту проработать вопрос о завершении весенней сессии Государственной Думы 24 июня 2021 года и подготовить соответствующие предложения", - отмечается в документе.

Ранее Госдума приняла постановление о графике своей работы в весеннюю сессию 2021 года, которая будет завершающей для нижней палаты седьмого созыва. Согласно графику работы палаты парламента, весенняя сессия завершится 18 июля, а отпуск депутатов продлится до 29 августа. Затем запланированы еще четыре региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.