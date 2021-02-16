Постпредство РФ заявило, что односторонние санкции действуют против 20% стран-членов ООН

ООН, 16 февраля. /ТАСС/. Односторонние санкции, введенные теми или иными государствами без рассмотрения в Совете Безопасности ООН, даже в условиях пандемии коронавируса сохраняются в отношении 20% стран мира. Об этом заявила во вторник представитель постпредства РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая на заседании специального комитета по Уставу ООН и усилению ее роли.

"Особое беспокойство вызывает введение односторонних принудительных мер, не основанных на международном праве, в отсутствие соответствующего решения Совета Безопасности или в дополнение к принятым им мерам, - сказала она. - Даже в условиях глобальной пандемии односторонние принудительные меры введены против 20% стран - членов ООН".

Заболоцкая отметила, что подсанкционные страны оказываются лишены доступа к механизмам кредитования и внешним рынкам, из-за чего могут оказаться на грани выживания и лишиться необходимых ресурсов для выполнения социальных обязательств перед гражданами. Данная ситуация сохраняется, продолжила она, вопреки прозвучавшим еще год назад призывам генерального секретаря Антониу Гутерриша и Генеральной Ассамблеи воздержаться от ограничительных мер во время пандемии.

"В этой связи полностью поддерживаем предложение Ирана о выработке руководящих принципов по способам предотвращения, устранения, снижения эффективности и возмещения ущерба от негативного влияния односторонних принудительных мер", - добавила она.