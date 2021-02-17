СФ обсудит кандидатов в новый состав ЦИК и штрафы для физлиц-иноагентов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании в среду вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ и обсудит ряд законов, в том числе о штрафах за нарушение порядка деятельности незарегистрированных политических объединений и физических лиц, признанных иноагентами.

Одним из первых на заседании будет рассмотрен вопрос о назначении членов ЦИК. Во вторник члены профильного комитета по регламенту и организации парламентской деятельности единогласно поддержали пять предложенных субъектами РФ кандидатур в новый состав ЦИК. Среди них зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина. Как сказал глава комитета Вячеслав Тимченко, предложения по кандидатурам поступили из органов власти 84 субъектов РФ.

Полномочия нынешнего состава ЦИК заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из которых пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Штрафы для иноагентов-нарушителей

Как ожидается, СФ обсудит закон, который предусматривает введение административных штрафов за нарушения законодательства об иностранных агентах со стороны выполняющих такую функцию физических лиц и незарегистрированных политических объединений.

В частности, законом предусматриваются штрафы за распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки. За такое правонарушение штраф для физических лиц составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, которые включены в реестр иноагентов, без положенной по закону маркировки. Исключение составит информация, размещаемая в единых государственных реестрах и государственных информационных системах.

Кроме того, вводится ответственность для физлиц-иноагентов за непредоставление в уполномоченный орган, несвоевременное предоставление или предоставление в неполном объеме сведений о себе, которые предусмотрены законом, а также за неуказание статуса иноагента в случаях, предусмотренных законодательством РФ. За такие же нарушения будут наказаны штрафами и общественные объединения, которые функционируют без приобретения прав юридического лица, получают средства из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории РФ.

Устойчивый Рунет и борьба с цензурой

В повестке заседания в среду стоит закон, предусматривающий крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом Рунете, нарушение прав граждан РФ в сети, включая цензуру российских СМИ, а также ужесточающий санкции за неправомерное обращение с персональными данными.

Закон, в частности, вводит наказание за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи оператора технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования. Такое нарушение повлечет за собой административный штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также сенаторы обсудят закон о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета. Статья УК РФ, предусматривающая наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, дополняется новым квалифицирующим признаком - совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным ограничением свободы на срок до двух лет.

Планируется, что в среду будет рассмотрен и закон, повышающий штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе в ходе публичных акций, а также за нарушение порядка финансирования таких мероприятий. Повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников органов правопорядка, если оно совершено организатором или участником митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлечет наказание для граждан в виде штрафа до 20 тыс. рублей либо административного ареста на срок до 30 суток, для должностных лиц штраф составит до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

Сенаторы намерены также обсудить законы о совершенствовании процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, об уточнении порядка повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных с детства инвалидов, а также о возможности включения в индивидуальный лицевой счет гражданина сведений о его трудовой деятельности за период работы до 1 января 2020 года.

Один из законов, который сенаторы планируют обсудить в среду, запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд. Речь идет о детях, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых. Соответствующие изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, который в настоящее время допускает такие действия в отношении детей.

Обращение в кабмин и правчас

Кроме того, будет рассмотрен проект обращения Совета Федерации к правительству РФ по вопросу обеспечения финансирования федеральной государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Как сказал накануне рассмотрения вопроса глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, документ разработан совместно с коллегами из комитета по бюджету и финансовым рынкам.

"Помимо необходимости увеличения финансового обеспечения госпрограммы в проекте обращения отмечается целесообразность предоставления Совету Федерации на регулярной основе информации о финансовом обеспечении госпрограммы за счет всех источников бюджетной системы РФ и внебюджетных источников (федеральный бюджет, консолидированные бюджеты субъектов РФ), в том числе в разрезе субъектов РФ, а также аналитического свода расходов на финансирование развития сельских территорий в других государственных программах и национальных проектах", - сказал сенатор.

В рамках правительственного часа министр спорта РФ Олег Матыцин расскажет парламентариям о развитии в стране детско-юношеского спорта. Кроме того, после длительного перерыва, связанного с пандемией, в Совфеде состоится "Час субъекта РФ" с участием губернатора Амурской области Василия Орлова и председателя областного законодательного собрания Вячеслава Логинова.