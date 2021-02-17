Дума обсудит назначение кандидатов в новый состав ЦИК и штрафы за угрозы должникам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду намерена обсудить вопрос назначения членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, а также крупные штрафы за угрозы должникам и изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой.

Кандидаты в новый состав ЦИК

Депутаты намерены назначить пятерых членов нового состава ЦИК. Накануне во вторник профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту утвердил список кандидатов от палаты парламента. Четыре кандидатуры предложены каждой из фракций, еще одна была выдвинута группой депутатов. Кандидатом в новый состав ЦИК от единороссов стал руководитель аппарата фракции Константин Мазуревский. Фракция КПРФ намерена сохранить в Центризбиркоме Евгения Колюшина. Кандидатом от фракции ЛДПР стал депутат Александр Курдюмов, а фракция "Справедливой России" выдвинула кандидатуру Николая Левичева, который является членом ЦИК с 2016 года. Кроме того, группа депутатов фракции "Единой России" выдвинула в члены ЦИК действующего члена комиссии Антона Лопатина.

Полномочия нынешнего состава комиссии заканчиваются в марте 2021 года. Комиссия состоит из 15 членов, из них пять назначаются президентом РФ, пять - Советом Федерации, пять - Госдумой. Срок полномочий членов ЦИК составляет пять лет.

Штрафы за угрозы должникам

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о крупных штрафах за применение угроз к должникам, который также позволит привлекать к ответственности сами кредитные организации. Согласно действующему законодательству, при возврате просроченной задолженности не допускаются психологическое давление на должника, раскрытие его персональных данных. Инициативой предусматриваются административные штрафы за противоправные действия по возврату денежных средств для должностных лиц - от 20 тысяч до 200 тысяч рублей с возможной дисквалификацией на срок от шести месяцев до года, для юридических - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тысяч рублей, для юридических - 200 тысяч.

Также Госдума может рассмотреть в первом чтении запрет на публичную демонстрацию изображений нацистских военных преступников. Исключение предлагается сделать лишь для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма".

Избежание двойного налогообложения

В блоке ратификаций на пленарном заседании в среду - протокол об изменениях в российско-мальтийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов.

Документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.