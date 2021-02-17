Чижов заявил, что контакты по линии постпредства России с ЕС сохраняются

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Контакты между Москвой и Брюсселем по линии российского постпредства продолжаются. Об этом в среду сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пандемия сократила личные контакты не только с нами, но в том числе и европейских структур и стран - членов Евросоюза. Но тем не менее контакты на моем уровне и уровне моих сотрудников продолжаются", - сказал постпред.

При этом Чижов добавил, что контакты между министерствами и другими структурами России и стран ЕС в последнее время поддерживаются только на экспертном уровне. "Исключение - контакты политических директоров, последний раунд состоялся в Брюсселе в октябре прошлого года. <...> Были встречи на этом уровне и в контексте подготовки визита [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля [в Москву]", - подчеркнул он.

Москва не удивлена, что отношения с РФ станут главной темой встречи Совета ЕС по международным делам и саммита Евросоюза, заявил Чижов. "Надо ждать, что на этих встречах российская тема будет если не единственной основной, то одной из ключевых. Это для нас не сюрприз", - сказал он.

По словам дипломата, результаты визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву могут негативно отразиться на решениях министров иностранных дел стран ЕС и саммита союза. "Мы не ждем легкой жизни, как говорится. Мы предвидим, что будет достаточно острая дискуссия", - заметил он.

Встреча Совета ЕС по международным делам состоится 22 февраля. Саммит Евросоюза пройдет 25-26 марта.