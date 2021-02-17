О чем говорили на встрече Путина с лидерами думских фракций. Главное

НОВО-ОГАРЕВО, 17 февраля. /ТАСС/. Нынешний созыв Государственной думы работает интенсивно и профессионально, а ведущим партиям в предстоящую предвыборную кампанию следует не ругаться между собой, а "демонстрировать глубину и зрелость дискуссии". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, которая прошла в среду в формате видеоконференции.

Ее участники обсудили самый широкий круг тем - от реализации президентского послания Федеральному собранию до судьбы Восточной Римской империи.

ТАСС собрал ключевые и самые яркие высказывания, прозвучавшие на встрече.

О работе Госдумы

"Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложные условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его" (Путин).

"У нас еще пять законов (реализующих принятые летом 2020 года поправки к конституции - прим. ТАСС) на рассмотрении, это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии" (спикер Госдумы Вячеслав Володин).

О предстоящих выборах

"Особая, повышенная ответственность (во время предстоящей предвыборной кампании - прим. ТАСС) лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны" (Путин).

"Этот выбор [народа] мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле" (Путин).

О сокращении партийных списков

"Мы предлагали всегда - [необходимо проводить выборы] только по партийным спискам. Вот тогда будут сильные партии - одна, две, три. А [одномандатные] округа - это путь к сепаратизму" (лидер ЛДПР Владимир Жириновский).

"На мой взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что это расчищает площадку для тех деструктивных сил, которые мы недавно видели в Москве" (лидер КПРФ Геннадий Зюганов).

"Это, к сожалению, ведет к деградации той партийно-политической системы, в основе которой лежат четыре партии. Просил бы обратить ваше внимание на этот вопрос. И очень хорошо, что [первый замглавы Администрации президента РФ] Сергей Владиленович [Кириенко] тоже слышит эти мои слова, потому что, мне кажется, на местах что-то палку перегибают" (глава "Справедливой России" Сергей Миронов).

О "пещерном национализме"

"Для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет, он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать эту страну. <...> В этом заинтересован каждый из нас, к какому бы народу он ни относился, в том числе и русский человек. Если мы подумаем с этой точки зрения, мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого "Россия только для русских", только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри" (Путин).

О поведении IT-компаний

"Исходя из происходящего в мире и прошедших выборов в Соединенных Штатах Америки, учитывая, мы видим, насколько мир изменился и, более того, не выполняются национальные законодательства, нам надо со своей стороны сделать все для того, чтобы у нас такое не происходило. Здесь речь идет в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечеркивают законодательства всех стран и на свое усмотрение решают вопросы свободы слова" (Володин).

"То, что вы сказали по поводу так называемых платформ, IT-компаний, - это серьезный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом, идеологический водораздел, это совершенно очевидная вещь" (Путин).

О двойных стандартах и геополитике

"Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули - и все, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну как это можно комментировать? Никак, кроме как [что это] использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины. Почему так все крутится вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и все. На самом деле все достаточно примитивно, все просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живем" (Путин).

О "злобном натиске" чиновников

"Меня несколько смущает в последнее время такой злобный натиск некоторых чиновников, которые пытаются преследовать и штрафовать за все что угодно. На мой взгляд, это неверный путь. Политика устрашения всегда добивает авторитет исполнительной власти. Сел в машину, остановился - штраф. На полосу заехал - штраф. В метро зашел без маски - 5 тыс. [штраф]. Два слова сказал поперек - еще 10 тыс. [штраф]. <...> Поручите своим службам внимательно проверить. На мой взгляд, некоторые увлеклись насчет штрафов" (Зюганов).

О выплатах за отказ от аборта

"По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом. <...> Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами" (Путин об идее Жириновского выплачивать компенсации женщинам, которые откажутся от прерывания беременности).

О варварах и крестоносцах

"Православная часть христианского мира была самая богатая - Константинополь. Самая сильная, мощная. Но варвары пришли с востока и захватили Константинополь, [это] 1453 год. Все рухнуло, и мы остались одни" (Жириновский об иностранном вмешательстве).

"Вы специалист большой по Востоку, конечно, из Турции в том числе пришли, как вы сказали, варвары с востока, разрушили империю православную. Но перед тем как варвары с востока пришли, <...> сначала пришли крестоносцы с запада и ослабили эту империю православную" (Путин).

"Уважаемые коллеги, мы с вами достаточно интенсивно поговорили в таком составе, начиная от Восточной Римской империи и кончая сегодняшним нашим днем, актуальными вопросами экономической, социальной повестки, политической" (Путин).