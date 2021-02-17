Лаврентьев назвал контрпродуктивными удары Израиля по территории Сирии

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Россия считает контрпродуктивными израильские удары по Сирии и отстаивает такую позицию на консультациях с Израилем. Об этом заявил в среду специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Российская позиция такова, что эти удары надо прекратить, - отметил Лаврентьев. - Они контрпродуктивны. Мы надеемся, что все-таки израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии".

В этой связи Лаврентьев обратил внимание на то, что "рано или поздно чаша терпения, в том числе сирийского правительства, может быть переполнена и последует какой-нибудь ответный удар, который, соответственно, приведет к новому витку напряженности". "Этого никто не хочет, поэтому в контактах с нашими израильскими партнерами мы как раз подчеркиваем недопустимость всплеска насилия на территории Сирии", - подчеркнул он.

Позицию РФ разделяют и ее партнеры по астанинскому формату Иран и Турция. В совместном заявлении участники нынешней сочинской встречи осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить.

О взаимодействии правительства Сирии с курдами

Лаврентьев отметил, что Россия настраивает сирийское правительство и курдов на плотный диалог, чтобы стороны нашли взаимоприемлемые решения для стабилизации ситуации в Сирии.

"Мы настраиваем курдов на плотный диалог с Дамаском, на выход на взаимоприемлемые договоренности для того, чтобы снизить напряженность, которая там существует, - сказал он. - Если курдам и Дамаску удастся договориться, это поможет стабилизировать ситуацию практически по всей территории Сирии, не говоря уже, что это придаст дополнительный импульс и поможет решить проблему нахождения на территории Сирии террористических организаций"

"Именно поэтому мы в этом заинтересованы, мы подталкиваем и Дамаск, и курдов к нахождению взаимоприемлемых решений", - добавил он.

Лаврентьев подчеркнул, что курды - это составная часть сирийского народа, поэтому не может быть "никакой речи о создании какого-либо независимого курдского государства, или каких-либо других квазигосударственных форм". "Это абсолютно неприемлемо", - заключил дипломат.