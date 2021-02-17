Госдума в марте планирует рассмотреть 64 законопроекта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе работы в марте намерены рассмотреть 64 законопроекта. Это следует из постановления о календаре работы палаты на март, которое было принято на пленарном заседании в среду.

"Сейчас в проекте календаря на март у нас 64 законопроекта. Пять внесены президентом, в том числе законопроекты, касающиеся приведения некоторых положений законодательства в соответствии с конституцией", - отметил в ходе пленарного заседания первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

По его словам, 41 законопроект был внесен правительством РФ. Жуков также обратил внимание, что недавно кабмин представил депутатам "перечень, включающий 39 законопроектов, которые правительство предлагает к первоочередному рассмотрению в период весенней сессии". "Этот перечень направлен сейчас в комитеты, я просил бы комитеты без промедления начать работу, чтобы определиться, когда мы будем рассматривать эти законопроекты", - подчеркнул Жуков.

Он также обратился к полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко с просьбой взять на контроль оперативное направление в Госдуму инициатив, которые включены правительством в этот список, но пока еще не внесены. "Это 13 законопроектов", - отметил Жуков.