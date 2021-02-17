В Думе предложили разрешить участие в выборах гражданам, привлекавшимся к ответственности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, который направлен на то, чтобы разрешить участвовать в выборах гражданам, привлекавшимся к уголовной или административной ответственности. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Как отмечает автор инициативы, документ направлен на реализацию гражданами РФ гарантированного конституцией права избирать и быть избранными в органы госвласти и местного самоуправления. Так, согласно конституции, не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Вместе с тем, подчеркивает депутат, закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" ограничивает конституционное право избирать и быть избранным для "широкого перечня лиц по критериям, не предусмотренным Конституцией России".

Так, согласно закону, не имеют права быть избранными граждане, осужденные за совершение преступлений по ряду статей Уголовного кодекса РФ в зависимости от срока снятия или погашения судимости. Участвовать в выборах также не могут граждане, подвергнутые административному наказанию за совершения ряда административных правонарушений в зависимости от срока снятия или погашения судимости, а также граждане, нарушившие ограничения, установленные законом об основных гарантиях избирательных прав.

Аналогичные положения содержатся в законе о выборах президента РФ и депутатов Госдумы. При этом, подчеркивает автор инициативы, участие таких граждан в выборах гарантировано конституцией и не может быть ограничено федеральным законом, так как "не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

В связи с этим депутат предлагает исключить ограничение из законодательства. Законопроект также предлагает установить дополнительное условие для признания подписи гражданина в подписном листе недостоверной. Так, сегодня недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, только на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей. При этом, отмечает депутат, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, заключение эксперта не является исключительным и достаточным средством доказывания для суда и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами.

"С учетом изложенного предлагается предусмотреть, что для признания на основании заключения эксперта подписи недостоверной необходимо выявить волю самого подписанта. В случае, если лицо, чьи данные указаны в подписном листе, отказывается от своей подписи, которая, по мнению эксперта, проставлена другим лицом, подпись признается недостоверной", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.