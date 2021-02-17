Глава делегации РФ предостерег ОБСЕ об угрозе попадания ПЗРК из Украины в руки террористов

ВЕНА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия предупреждает о существовании угрозы хищения переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на Украине и их попадания к террористическим организациям. Как заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, это может произойти из-за нестабильной обстановки на Украине.

В частности, российский дипломат усомнился в заверениях украинской стороны о транспарентности Киева в реализации передач обычных вооружений на примере принятого в 2015 году решения кабинета министров Украины о выходе из соглашения с правительством России об обмене информацией о переносных зенитных ракетных комплексах типа "Игла" и "Стрела" при осуществлении их экспорта в третьи страны или импорта из третьих стран.

"Следует напомнить, что Киев располагает значительными запасами ПЗРК "Игла" (около 3,9 тыс. пусковых механизмов и 14,5 тыс. ракет к ним). Продажа нескольких партий ПЗРК "Стрела" и "Игла" различных модификаций осуществлялась в 2010 и 2012 годах на Ближний Восток. В условиях нестабильной военно-политической обстановки на Украине, слабой организации охраны мест складирования, высокой степени коррумпированности должностных лиц существует угроза хищения ПЗРК и их попадания в руки террористических структур", - говорится в распространенном заявлении Гаврилова.

В этой связи глава делегации РФ призвал Украину "не обусловливать выполнение мер транспарентности в военной области узкой политической повесткой дня и проявлять должный уровень прозрачности, что особенно актуально в контексте продолжающейся военной операции на юго-востоке страны".

Борьба с нелегальным оборотом ПЗРК

Гаврилов отметил, что Россия выступает за консолидацию международных усилий по противодействию незаконному распространению переносных зенитно-ракетных комплексов.

"Российская Федерация разделяет озабоченности мирового сообщества, связанные с неконтролируемым распространением ПЗРК, и выступает за дальнейшую консолидацию международных усилий по противодействию этой опасной тенденции. Нелегальный оборот оружия остается одним из основных факторов расширения и обострения конфликтов, основным источником подпитки террористических и экстремистских группировок. Несмотря на определенный прогресс по ряду направлений, предстоит приложить еще немало усилий для достижения принципиального улучшения ситуации с искоренением нелегальной торговли ПЗРК в мире", - подчеркивается в распространенном заявлении главы делегации.

Дипломат проинформировал, что Россия уделяет должное внимание задачам обеспечения эффективного государственного контроля над оборотом ПЗРК на национальном уровне, проводит ответственную политику в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными государствами, руководствуясь жесткими требованиями развитой системы экспортного контроля. Так, реэкспорт или передача ПЗРК третьим странам без согласия России не допускается. При этом контроль за выполнением обязательств по целевому использованию ПЗРК осуществляется, чтобы исключить возможность перепродажи или передачи этих вооружений незаконным вооруженным формированиям, террористическим организациям или государствам, в отношении которых запрещается или ограничивается поставка продукции военного назначения согласно решениям Совета Безопасности ООН, рассказал Гаврилов.

Так, применяемые в настоящее время правила оборота ПЗРК и боеприпасов к ним в Вооруженных силах России позволяют эффективно обеспечивать их сохранность. "О надежности нашей системы свидетельствует тот факт, что за последние 12 лет случаев хищения или утраты ПЗРК и ракет к ним в вооруженных силах выявлено не было", - обратил внимание Гаврилов.