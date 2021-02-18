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Лавров встретится с главой МИД Афганистана во время его визита в Россию 24-27 февраля

Мохаммад Ханиф Атмар посетит российскую столицу с рабочим визитом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром, который посетит российскую столицу с рабочим визитом 24-27 февраля. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24-27 февраля глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Афганистан будет находиться в Москве с рабочим визитом. В ходе этого визита запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также другими официальными лицами", - сказала дипломат.

По ее словам, на предстоящих встречах предполагается обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических связей, а также вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане и проблематики противодействия угрозам терроризма и наркотрафика. "Россия, как вы знаете, уделяет особое внимание продвижению процесса национального примирения в Афганистане и прекращению многолетнего вооруженного конфликта в стране. Последовательно выступаем за становление Афганистана в качестве мирного, независимого, нейтрального государства, свободного от терроризма и наркотиков, имеющего добрые отношения со своими соседями, странами региона и всего мира", - добавила Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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