Захарова заявила, что РФ сожалеет об отказе ОБСЕ принять заявление в поддержку "Минска-2"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва сожалеет об отказе партнеров по ОБСЕ поддержать российский проект заявления в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), внесенный в канун шестилетней годовщины документа. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сожалеем об отклонении нашей инициативы в ОБСЕ и в очередной раз призываем к добросовестному выполнению всех его [Комплекса мер] положений во всей их полноте и последовательности. Будем учитывать реакцию партнеров на российскую инициативу при определении нашей позиции относительно дальнейшей роли ОБСЕ в урегулировании внутриукраинского кризиса", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что особое сожаление вызывает отказ поддержать проект заявления со стороны партнеров РФ по нормандскому формату - Германии и Франции, а также председательствующей в ОБСЕ Швеции. "Украина и страны Запада <...> в течение двух раундов консультаций пытались навязать формулировки, которые выходили бы за рамки Комплекса мер и резолюции Совбеза ООН, что в итоге заблокировало принятие документа", - указала официальный представитель МИД.

"Хотелось бы верить, что за этим поведением не кроются планы по демонтажу Минских соглашений и решению проблемы Донбасса силовыми методами. Нашим партнерам придется это доказывать на деле", - резюмировала Захарова.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.