Грушко заявил, что предпосылки для созыва заседания Совета Россия - НАТО отсутствуют

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Предпосылки для созыва заседания Совета Россия - НАТО отсутствуют. Об этом заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Для того чтобы созвать Совет Россия - НАТО, необходимы определенные предпосылки, которые на сегодняшний день просто отсутствуют", - сказал он.

Грушко напомнил, что альянс прекратил всякое практическое сотрудничество с Россией в сфере безопасности и отказывается от восстановления контактов по военной линии, которое "абсолютно востребовано, если в НАТО серьезно рассчитывают на то, чтобы в отношениях с Россией добиться хоть какой-то деэскалации, укрепить механизмы предотвращения опасных военных инцидентов".

Совет Россия - НАТО был создан в 2002 году в результате договоренностей, достигнутых при посредничестве правительства Италии во главе с Сильвио Берлускони. Последний раз встреча в таком формате прошла в июле 2019 года.