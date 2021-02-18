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Грушко заявил, что предпосылки для созыва заседания Совета Россия - НАТО отсутствуют

Как отметил замглавы МИД РФ, альянс прекратил всякое практическое сотрудничество с Россией в сфере безопасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Предпосылки для созыва заседания Совета Россия - НАТО отсутствуют. Об этом заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Для того чтобы созвать Совет Россия - НАТО, необходимы определенные предпосылки, которые на сегодняшний день просто отсутствуют", - сказал он.

Грушко напомнил, что альянс прекратил всякое практическое сотрудничество с Россией в сфере безопасности и отказывается от восстановления контактов по военной линии, которое "абсолютно востребовано, если в НАТО серьезно рассчитывают на то, чтобы в отношениях с Россией добиться хоть какой-то деэскалации, укрепить механизмы предотвращения опасных военных инцидентов".

Совет Россия - НАТО был создан в 2002 году в результате договоренностей, достигнутых при посредничестве правительства Италии во главе с Сильвио Берлускони. Последний раз встреча в таком формате прошла в июле 2019 года.

Теги
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