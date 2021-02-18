Захарова: МИД РФ будет добиваться освобождения репрессированных в США россиян

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. МИД России будет добиваться скорейшего освобождения заключенного в США российского летчика Константина Ярошенко и других россиян, подвергшихся там репрессиям. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Перед американцами разных уровней стоял вопрос освобождения Константина Ярошенко и возвращения его в Россию по гуманитарным соображениям, однако Вашингтон <...> игнорирует очевидные и бесспорные факты. <...> Будем и далее энергично добиваться скорейшего освобождения российского гражданина и других подвергшихся настоящим репрессиям в США россиян", - сказала Захарова.

Дипломат отметила нежелание американских властей оказывать Ярошенко необходимую медицинскую помощь. "Многократные обращения [к американским властям] дипломатов [РФ], которые касаются проведения полноценных обследований и требуемых медицинских процедур, к сожалению, остаются без ответа", - сказала Захарова.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.