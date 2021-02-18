Лавров и Педерсен обсудили итоги сочинской встречи в астанинском формате

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили на встрече в четверг весь комплекс вопросов сирийской проблематики, включая итоги 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, состоявшейся 16-17 февраля в Сочи.

"Собеседники подробно обсудили весь комплекс вопросов сирийской проблематики, включая ситуацию на земле в Сирийской Арабской Республике, задачи оказания всесторонней гуманитарной помощи и выправления социально-экономического положения, - говорится в сообщении МИД РФ. - Кроме того, были рассмотрены итоги 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, состоявшейся 16-17 февраля в Сочи".

Лавров и Педерсен также обменялись мнениями по гуманитарному положению в Сирии с акцентом на необходимость комплексного содействия нуждающимся сирийцам на всей территории страны "без дискриминации, политизации и предварительных условий". "[Это], безусловно, будет способствовать добровольному и достойному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц", - указали на Смоленской площади.

Стороны также обсудили итоги работы Конституционного комитета Сирии, пятое заседание которого прошло в конце января в Женеве. "Было высказано общее мнение о безальтернативности политического решения сирийского кризиса в рамках ведомого и осуществляемого самими сирийцами процесса на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - отмечается в документе.

Кроме того, с российской стороны была выражена поддержка призыву генсекретаря ООН о смягчении на фоне пандемии коронавируса односторонних санкций, введенных против Сирии.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в астанинском формате проходила в Сочи 16-17 февраля. По ее итогам страны - гаранты астанинского процесса в совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии и договорились вместе продолжать борьбу с терроризмом на территории арабской республики.