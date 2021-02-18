Путин продлил срок полномочий заместителям министра иностранных дел Богданову и Грушко

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении на один год сроков полномочий спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и замглавы МИД Александра Грушко. Документ размещен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год: заместителю министра иностранных дел Богданову Михаилу Леонидовичу, заместителю министра иностранных дел Грушко Александру Викторовичу", - говорится в документе.