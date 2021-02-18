Посольство РФ: переброска бомбардировщиков США в Норвегию вредит стабильности и миру

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Отправка американских стратегических бомбардировщиков B-1 в Норвегию создает препятствия для стратегической стабильности и мира. Об этом в четверг заявило на своей странице в Twitter посольство РФ в Вашингтоне.

Отвечая в среду на вопрос ТАСС на интернет-брифинге для журналистов, начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат дислоцировать на временной основе свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии. Военачальник также заявил, что США "будут направлять свои бомбардировщики [практически] в любую точку и в любое время". Он пояснил, что "это все касается конкуренции" великих держав.

"Браун объясняет размещение стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые раньше несли ядерное оружие, необходимостью оперативной непредсказуемости. Однако это негативно сказывается на стратегической стабильности и всеобщем мире", - подчеркнули российские дипломаты.

"Мы вновь призываем Вашингтон избегать любых дестабилизирующих шагов по линии Россия - НАТО. Такие действия также приводят к подрыву коллективных усилий по укреплению основ мира и стабильности в Арктическом регионе", - заключили в российской дипмиссии.

Европейское командование Вооруженных сил США объявило 2 февраля о том, что американская сторона впервые разворачивает бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. Планируется, что эскадрилья будет находиться на базе Орланд в течение месяца. Комментируя эти сведения, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный шаг США как угрозу безопасности в регионе. Она констатировала, что речь идет о наращивании Западом военной активности в непосредственной близости от российских рубежей. Как ожидается, бомбардировщики будут совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.

В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений B-1 был переоборудован таким образом, чтобы более не мог нести ядерные вооружения. Тем не менее из трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США этот самолет способен принимать на борт самую большую нагрузку. У американских ВВС 67 таких бомбардировщиков, базирующихся в штатах Техас (38) и Южная Дакота (29).