Горсовет принял отставку мэра Симферополя Елены Проценко

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Городской совет Симферополя принял отставку главы администрации города Елены Проценко, написавшей заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города.

"В ходе внеочередной сессии депутатский корпус Симферопольского городского совета принял отставку главы администрации города Елены Проценко", - говорится в сообщении.

В среду на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что глава администрации города Симферополя Елена Проценко подала заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности главы администрации на время проведения необходимых процедур будет заместитель главы администрации Валентин Демидов. Проценко подтвердила ТАСС, что подала в отставку, пояснив, что хочет больше времени проводить со своими внуками.

52-летняя Елена Проценко ранее работала контролером-кассиром продторга и продавцом предприятия-магазина "Сделай сам - стройматериалы", возглавляла фирму "София ЛТД". В 2014 году стала директором симферопольского муниципального предприятия "Метроград", которое управляет городскими рынками, а также организует выносную торговлю и ярмарки сельхозпродукции. В 2019 году была утверждена главой администрации города.