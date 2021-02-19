Захарова: большинство стран идут навстречу в вопросе вакцинации сотрудников посольств РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Большинство зарубежных государств идут навстречу РФ в вопросе вакцинации сотрудников российских загранучреждений. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы находимся во взаимодействии с министерствами иностранных дел по линиям наших посольств, в большинстве случаев они идут навстречу, понимая, что все, в общем-то, в одной лодке. Эта лодка называется земной шар", - сказала она.

Захарова отметила серьезность вопроса вакцинации от коронавируса и добавила, что не хочет шутить по этому поводу. "Мы помогаем [зарубежным странам] и делаем это на основе тех обязательств, которые у нас есть. Исходим из того, что и зарубежные страны, в принципе, должны выстраивать также работу на основе общих международных правовых договоренностей", - подчеркнула дипломат.

Россия в вопросе вакцинации сотрудников российских загранучреждений не забудет и об аккредитованных за рубежом российских журналистах, заявила Захарова. "Мы никогда не забываем о журналистах. Хотя в рабочем плане мы эту тему уже обсуждали и с руководством ВГТРК, я хотела бы еще раз напомнить, что эти вопросы решает штаб [по борьбе с коронавирусом], а мы исполняем его решения", - сказала она.

Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что вакцинация сотрудников российских диппредставительств за рубежом и членов их семей строится на основе принципа добровольности и сохранения права на выбор альтернативной прививки. Как пояснили в дипведомстве, при этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 110,3 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 139 031 случай заражения, выздоровели 3 679 949 человек, умерли 82 396. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.