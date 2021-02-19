Лавров: Западу не понравилось, что РФ не согласна жить "в доме, где хозяин себя назначил"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сложности в отношениях с Западом начались тогда, когда Европе не понравилось, что РФ совсем не согласна жить "в доме, где хозяин сам себя назначил". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Отвечая на вопрос о том, почему до сих пор РФ и страны Запада не могут найти общий язык, который находили в 1990-е годы, Лавров указал, что "тогда находили, потому что никто с территории РФ не спорил относительно ответа на вопрос о том, кто "в доме хозяин", и президент РФ Владимир Путин об этом многократно говорил. "Решили, что все, конец истории. Фрэнсис Фукуяма (американский философ и политолог - прим. ТАСС) объявил, что отныне и впредь либеральная мысль будет управлять миром. Сейчас опять попытка эту либеральную мысль выдвинуть на передний план в борьбе за влияние на международной арене. Но когда стало понятно, что Россия совсем не согласна с тем, что будет жить "в доме, где хозяин сам себя назначил", тогда и начались все эти сложности", - сказал он.

Лавров напомнил, что поначалу, став президентом, Путин и его команда пытались делать это через дипломатичные сигналы, которые "принято считывать грамотным и умным людям". "Но никто ничего не считывал. А потом пришлось сказать, тоже вежливо, но откровенно в "Мюнхенской речи". Когда такой сигнал никто не воспринял (вернее, восприняли Россию опять как "хулигана" на международной арене, собирались опять "учить" Россию вежливым манерам), тогда это все началось. По крайней мере идейно подготовка Запада к нынешним действиям началась именно тогда", - указал министр.