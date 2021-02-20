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Захарова указала, что риторика Байдена касательно РФ остается в русле его предшественников

В заявлениях президента США относительно России отсутствуют новые нюансы, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что в заявлениях президента США Джо Байдена относительно России отсутствуют новые нюансы, высказывания остаются в русле его предшественников.

"Не могу сказать, что [что-то новое в словах Байдена] было. Надо все-таки вспоминать и помнить, то, через что мы прошли и год назад, и два, и три, и в 2016 году. Вы думаете, что-то было там с точки нюансировки новое? Мне кажется, все идет в том же русле", - сказала она в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос.

В пятницу Байден заявил, что Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство". Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Захарова, Мария Владимировна
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