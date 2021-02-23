Матвиенко заявила, что военные профессии всегда считались престижными и благородными

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что дата 23 февраля в России стала символом мужества, самоотверженности, патриотизма, а военные профессии считаются одними из самых престижных и благородных. Поздравительная телеграмма по случаю Дня защитника Отечества опубликована во вторник на сайте Совфеда.

"Эта дата давно стала символом мужества, самоотверженности, отваги и патриотизма, олицетворением неразрывной связи поколений, преемственности доблестных воинских обычаев. Традиция чествовать защитников Родины имеет в нашей стране многовековую историю. Воины всегда пользовались особым почетом и уважением, а военные профессии считались одними из самых престижных и благородных", - говорится в поздравлении.

Председатель СФ добавила, что в этот день в России вспоминают подвиг солдат, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и отдают дань уважения ветеранам. Матвиенко выразила слова благодарности военнослужащим вооруженных сил России, обеспечивающим обороноспособность, безопасность и единство страны, участникам локальных военных действий, миротворческих операций, а также тем, кто борется с международным терроризмом, отстаивает национальные интересы государства и работает на оборонных предприятиях.

Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".