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Путин: праздник 23 февраля дорог тем, кто гордится героическими страницами истории России

Президент России поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем защитника Отечества и отметил, что эта дата дорога всем, кто искренне гордится героическими страницами истории страны. Телеграмма опубликована на сайте Московской городской епархии Русской православной церкви во вторник.

"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник дорог всем, кто искренне гордится славными, героическими страницами истории нашей страны. Кто ратной службой и трудовыми свершениями приумножает могущество державы. Желаю Вам успехов, здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов", - говорится в поздравлении.

Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.

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