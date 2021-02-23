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Мишустин проведет встречу с членами совета палаты Совфеда

Ранее глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщила, что речь будет идти о "наиболее актуальных вопросах, волнующих всех жителей страны"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду встретится с членами совета палаты Совета Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также заместители главы кабмина Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов.

Со стороны сенаторов на встрече будут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первые заместители спикера СФ Андрей Турчак и Андрей Яцкин, а также члены Совета палаты Совета Федерации.

Ранее глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявлял, что руководство Совета Федерации 24 февраля на площадке палаты планирует провести встречу с Мишустиным. Он не уточнил, какие именно темы будут обсуждаться на встрече, добавив, что речь идет о "наиболее актуальных вопросах, волнующих всех жителей страны".

Теги
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