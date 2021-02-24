Зампостпреда РФ при ООН опроверг заявления дипломата из ФРГ о трудностях с доступом в Крым

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал постпреда Германии Кристофа Хойсгена не пытаться представить ситуацию так, будто бы РФ препятствует посещению Крыма наблюдателями. С этим заявлением Полянский выступил во вторник на пленарной встрече Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине.

"Вот мой немецкий коллега опять картинно сокрушался, что мы как бы никого на полуостров не пускаем. Спросите у ваших соотечественников, в том числе из Бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и хотите, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить?" - предложил первый заместитель постпреда РФ при ООН.

Полянский также подчеркнул: "Гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы "оккупированном Крыму", тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого. Это делают ежегодно около миллиона украинцев, по-прежнему отдыхающих на полуострове и оставляющих позитивные отклики в соцсетях".

"Кстати сказать, если сегодня и оправданно говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой, дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами. Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и "Анти-Россию", - также заявил Полянский.