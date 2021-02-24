Путин подписал закон о штрафах за нарушение деятельности НКО, признанными иноагентами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил административные наказания за нарушения закона физическими лицами и незарегистрированными политическими объединениями, выполняющими функцию иностранных агентов. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, он вступит в силу с 1 марта 2021 года.

За распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки вводится штраф для физических лиц в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) также дополняется положением, согласно которому аналогичные штрафы предусмотрены за распространение информации о некоммерческой организации или общественном объединении, которые включены в реестр иноагентов, без положенной по закону маркировки. Исключение составит информация, размещаемая в единых государственных реестрах и государственных информационных системах.

Санкции за упоминание НКО, физических лиц и общественных объединений из числа иноагентов без маркировки и распространение их материалов будут касаться только публикаций в СМИ, их сообщений в интернете.

Кроме того, если физлица-иноагенты не представили в уполномоченный орган предусмотренные законом сведения о себе, сделали это несвоевременно, в неполном объеме или с нарушением установленного порядка, им будет грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Если физлицо-иноагент не укажет этот статус в случаях, предусмотренных законодательством РФ, штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Политические объединения и НКО-иноагенты

Если общественные объединения, которые функционируют без образования юридического лица, получают средства из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории РФ, не представят в уполномоченный орган необходимые по закону сведения о себе, сделают это несвоевременно или не в полном объеме, то гражданам в таком случае грозит предупреждение или наложение административного штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а должностным лицам - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

За производство и распространение материалов таким общественным объединением, а также за направление материалов в госорганы, органы местного самоуправления, образовательные или иные организации без указания, что они произведены этим иноагентом, устанавливается наказание для граждан в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Предусмотрена и конфискация предмета административного правонарушения.

Кроме того, законом вводится возможность конфискации предмета правонарушения НКО-иноагентом за производство, распространение в СМИ и интернете материалов, их направление в органы власти, органы местного самоуправления и организации без соответствующей маркировки. Сейчас штраф для должностных лиц за это составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Размеры денежных взысканий при этом новая редакция закона сохраняет.

Также корректируется положение о грубом нарушении правил работы СМИ-иноагентом. Сейчас за это предусмотрены административные санкции для граждан, должностных и юридических лиц. Закон сохраняет штраф в размере 5 млн рублей только для юридических лиц.