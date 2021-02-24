Лавров: возможности получения образования на русском языке сократились на Украине на 80%

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Возможности получения среднего образования на русском языке сократились на Украине более чем на 80%. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он напомнил, что с сентября прошлого года на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании начался процесс выдавливания языков национальных меньшинств из общественной и образовательной сфер. "Но даже здесь, по сравнению с языками других национальных меньшинств, русский язык, который являлся и является родным по разным оценкам для 30-50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим, - отметил Лавров. - В результате возможности получения среднего образования на русском языке на Украине сократились более чем на 80%".

Глава МИД РФ обратил внимание, что 16 января вступила в силу очередная норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах только на украинском языке. "Властями Украины сделан очередной шаг по уничтожению многоязычия и многокультурности в своей стране", - констатировал он.

Лавров выразил сожаление, что Совет ООН по правам человека обходит молчанием вопиющие нарушения языковых и образовательных прав миллионов русскоязычных на Украине и в Прибалтике. "Недопустимо, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями в отношении национальных меньшинств", - подчеркнул министр.