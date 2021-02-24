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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта урегулирование в Сирии и Ливии

Стороны также затронули некоторые практические аспекты российско-египетского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Египта в России Ихаб Наср на встрече в среду обсудили координацию усилий двух стран в урегулировании кризиса в Ливии и Сирии.

"Состоялся обмен мнениями по региональной повестке дня с акцентом на координацию усилий Москвы и Каира в интересах урегулирования ситуации в Ливии и Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что стороны затронули некоторые практические аспекты российско-египетского двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

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СирияЕгипетРоссияЛивия
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