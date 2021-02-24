Лавров: Россия открыта к диалогу по разоружению со всеми странами с ядерным потенциалом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Москва открыта к многостороннему диалогу по вопросам разоружения со всеми странами, обладающими ядерным потенциалом. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам женевской Конференции по разоружению.

Министр отметил, что Россия будет продолжать вносить весомый практический вклад в ракетно-ядерное разоружение. "Дальнейшее продвижение по этому пути потребует подключения всех государств, обладающих военными ядерными потенциалами, в частности Великобритании и Франции. Россия открыта к многостороннему диалогу, который должен вестись на консенсусной основе, при уважении законных интересов всех сторон и с их согласия", - подчеркнул он.

"Последовательно выступаем за переподтверждение Россией и США, другими участниками "ядерной пятерки" основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - указал Лавров.

Глава МИД РФ информировал, что повторил это предложение государственному секретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре 4 февраля 2021 года.

Зарубежная инфраструктура для быстрого развертывания американского ядерного оружия должна быть ликвидирована, отметил Лавров. "Полагаем неприемлемым сохранение противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия "совместных ядерных миссий" НАТО. Американское ядерное оружие должно быть возвращено на территорию США, а зарубежная инфраструктура для его развертывания - ликвидирована", - подчеркнул министр.

Комиссия ООН по разоружению

"Назрела необходимость возобновления деятельности Комиссии ООН по разоружению путем урегулирования организационных вопросов, включая обеспечение беспрепятственного доступа представителей всех государств - членов в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, - отметил Лавров. - Всем нам как никогда нужен конструктивный диалог для предотвращения дальнейшей деградации международной архитектуры контроля над вооружениями".

Лавров указал, что конференция в Женеве "с учетом ее уникального статуса единого переговорного форума" способна внести весомый вклад в исправление непростой ситуации в сфере международной безопасности и содействовать укреплению доверия между государствами.

Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению является вспомогательным органом Первого комитета Генассамблеи ООН. В 2019 году ее сессия впервые не состоялась из-за невыдачи американскими властями виз руководителю и членам российской делегации. Аналогичные проблемы стали причиной переноса сессии и в 2020 году.