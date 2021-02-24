Лавров: Россия призывает США активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия призывает новую администрацию Белого дома активизировать усилия по ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению.

"В контексте обзора Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) также требуют конструктивного подхода вопросы создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки, на Ближнем Востоке, так же как и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Призываем всех, в первую очередь новую администрацию США, активизировать усилия на этих важных для мирового сообщества направлениях", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что центральным событием 2021 года в сфере разоружения станет Обзорная конференция ДНЯО. "Всем государствам-участникам ДНЯО необходимо сделать максимум, чтобы Обзорная конференция способствовала укреплению договора. Необходимо объединить усилия для консолидации всех трех составляющих ДНЯО - нераспространение, разоружение, мирное использование атомной энергии - в их гармоничной взаимосвязи", - указал глава российского МИД.

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. 5 января 2020 года Иран объявил о финальном этапе сокращения таких обязательств.