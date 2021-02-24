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Путин отметил важность рассекречивания документов для сбережения памяти о войне

Президент поблагодарил ФСБ за работу по рассекречиванию документов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил ФСБ за работу по рассекречиванию документов, связанных с историей Великой Отечественной войны.

"Хочу сегодня особо поблагодарить сотрудников Центрального архива ФСБ за их большую и значительную работу: в год 75-летия Великой Победы были рассекречены и впервые опубликованы многие уникальные документы, в них - свидетельства о преступлениях нацистов и их пособников, в том числе против мирного населения, правда о мужестве и героизме сотрудников органов безопасности в годы Великой Отечественной войны", - отметил глава государства в среду на заседании коллегии ФСБ России.

"Убежден, продолжение такой работы - это важный вклад в сбережение исторической памяти, в противодействие попыткам разного рода фальсификаций истории", - добавил он.

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