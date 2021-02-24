Путин заявил, что укрепление системы соцгаратий сотрудников ФСБ будет продолжено

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что укрепление системы социальных гарантий сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ продолжится.

"Мы будем и дальше укреплять социальные гарантии сотрудников, развивать систему медицинского обеспечения, решать жилищные и другие социальные вопросы", - сказал глава государства в среду на заседании коллегии ФСБ.

Он также отметил успехи ведомства в борьбе с коронавирусом. "С началом пандемии в кратчайшие сроки были перепрофилированы отделения подведомственных госпиталей и санитарно-курортных организаций, сформирован резерв коечного фонда, - сказал Путин. - Все подразделения ФСБ своевременно получали и получают средства индивидуальной защиты. В условиях непрерывного, напряженного ритма вашей работы это позволило не допустить критического распространения опасной инфекции, обеспечить качественное лечение и профилактику сотрудников и членов их семей, а также ветеранов ведомства".

Путин поблагодарил личный состав ФСБ России за добросовестную службу и выразил уверенность, что и впредь они будут действовать профессионально и эффективно.