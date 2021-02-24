{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин потребовал совершенствовать инфраструктуру для защиты госграницы России

Президент обратил внимание, что число задержанных нарушителей границы и пограничного режима остается внушительным

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал совершенствовать пограничную инфраструктуру для борьбы с проникновением в страну террористов и нелегальных мигрантов. Об этом он сказал в среду на заседании коллегии ФСБ России.

"Важно совершенствовать пограничную инфраструктуру, оснащать пограничников современной техникой, в первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы для наркотрафика и контрабанды", - отметил российский лидер. Он обратил внимание, что число задержанных нарушителей границы и пограничного режима остается внушительным.

"Широкий круг задач предстоит решать Пограничной службе ФСБ, в том числе в рамках нашей общей работы по снижению рисков переноса, распространения, потенциального завоза новых штаммов коронавирусной инфекции", - констатировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин выразил надежду, что реформы в Киргизии пойдут на благо отношениям Москвы и Бишкека
Президент РФ также выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизии
Читать полностью