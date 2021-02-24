Путин потребовал совершенствовать инфраструктуру для защиты госграницы России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал совершенствовать пограничную инфраструктуру для борьбы с проникновением в страну террористов и нелегальных мигрантов. Об этом он сказал в среду на заседании коллегии ФСБ России.

"Важно совершенствовать пограничную инфраструктуру, оснащать пограничников современной техникой, в первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы для наркотрафика и контрабанды", - отметил российский лидер. Он обратил внимание, что число задержанных нарушителей границы и пограничного режима остается внушительным.

"Широкий круг задач предстоит решать Пограничной службе ФСБ, в том числе в рамках нашей общей работы по снижению рисков переноса, распространения, потенциального завоза новых штаммов коронавирусной инфекции", - констатировал Путин.