Путин выразил надежду, что реформы в Киргизии пойдут на благо отношениям Москвы и Бишкека

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что реформы в Киргизии, включая поправки в конституции страны, пойдут в том числе на благо отношениям Москвы и Бишкека.

"Очень надеемся на то, что задуманные вами мероприятия внутри страны, в том числе и поправки в Основной закон Киргизстана, будут способствовать стабилизации в республике, будут создавать условия для поступательного развития самого государства, и, конечно, будут способствовать укреплению наших двусторонних межгосударственных связей", - сказал президент РФ, поприветствовав своего визави - президента Киргизии Садыра Жапарова в Кремле.

Также Путин надеется, что новое руководство Киргизии сможет нормализовать внутриполитическую ситуацию в республике. "Очень надеемся на то, что вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию", - сказал российский лидер. Путин отметил, что между Россией и Киргизией выстроились не просто теплые и тесные отношения, а союзнические, привилегированные связи. Президент РФ также отметил тот факт, что Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Киргизии.

Помимо этого, Путин назвал чрезвычайно важным решение Киргизии сохранить статус русского языка как государственного."Считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для Кыргызстана, поскольку это дает определенное преимущество на рынке труда в России", - заявил он.