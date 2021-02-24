Зампостпреда РФ при ООН заявил, что Москва не поддерживает чрезмерное давление на Мьянму

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Мьянме, где произошел военный переворот, должна вернуться в нормальное русло, однако вмешательство во внутренние дела и санкции в таких случаях не помогают. Об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы очень встревожены произошедшим и считаем, что страна должна вернуться в нормальное русло как можно скорее. Но мы не поддерживаем вмешательство во внутренние дела. В эту ловушку очень легко попасть", - сказал он.

Дипломат предупредил, что действия, явно направленные на поддержку какой-то из сторон, могут спровоцировать насилие. Поэтому, добавил он, Россия обычно выступает и против использования такого мощного инструмента, как санкции СБ ООН. "Этот инструмент нужно использовать прицельно, чтобы не усугубить ситуацию", - указал он.

Полянский при этом отметил, что работа в СБ ООН над дальнейшими действиями относительно ситуации в Мьяне продолжается. "Мы подготовим новые шаги. Они могут быть не столь радикальными, как подразумевает вопрос (задавший его журналист предложил ввести санкции - прим. ТАСС), но мы надеемся, что они будут эффективными и помогут ситуации на земле, помогут сторонам прийти к какому-то решению", - добавил он.