Постпредство РФ при ОБСЕ осудило кражу пушки с советского мемориала в Латвии

ВЕНА, 24 февраля. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ОБСЕ осудило в четверг разрушение памятника советским героям-освободителям в латвийском городе Екабпилс.

"Осуждаем очередную выходку латышских националистов - разрушение 24 февраля памятника советским героям-освободителям ВМВ в латвийском г. Екабпилс. Призываем власти должным образом расследовать данный инцидент и привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Земгальское региональное управление полиции в среду заявило, что начало уголовный процесс по факту кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс. Ранее в этот же день председатель общества поддержки ветеранов Екабпилса Лидия Амосова сообщила ТАСС, что установленная на мемориале пушка исчезла с постамента. По ее словам, пушку, которая была установлена на пьедестале у братской могилы, утащили с места трактором, вероятно, в ночь на 24 февраля.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973-1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом (картой боев за город), а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.