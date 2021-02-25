Россия призвала в ОБСЕ сдержать Киев от подготовки к возможной военной авантюре в Донбассе

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия считает, что зарубежным партнерам Киева следует задействовать возможности, чтобы прекратить подготовку украинской армии к новой возможной военной авантюре в Донбассе. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Российский дипломат призвал международных партнеров и внешних кураторов Украины воздействовать на украинское руководство, чтобы побудить его к практическим шагам в интересах мира и гражданского согласия, в целях скорейшего выполнения положений одобренного Советом Безопасности ООН комплекса мер на основе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. "У Киева нет и не может быть иных контрагентов в рамках внутриукраинского урегулирования", - сказал Гаврилов.

"Будет правильно, если зарубежные коллеги задействуют дополнительные возможности, чтобы прекратить подготовку украинской власти и армии к новой возможной военной авантюре. Это и послужит прямым свидетельством их приверженности миру на Украине и стабилизации в сфере европейской безопасности", - подчеркнул глава делегации РФ в распространенном заявлении.

Гаврилов обратил внимание, что уже семь лет западные партнеры Киева не стремятся содействовать реальному прекращению военных действий и политическому урегулированию кризиса. "Напротив, они фактически дают Киеву "зеленый свет" на совершение военных преступлений на востоке Украины, подстрекают к дальнейшему вооруженному насилию, тренируют украинскую армию, накачивают вооружениями и техникой, которая затем оказывается в зоне вооруженного противостояния. Это не способствует снижению военной напряженности, к которой регулярно призывают западные партнеры, и служит поддержкой "партии войны" в Киеве", - констатировал он.

Дипломат также напомнил о страданиях миллионов мирных жителей Украины из-за вооруженного противостояния в Донбассе. "Прискорбно, что ситуация на линии соприкосновения до сих пор остается сложной. Командование Вооруженных сил Украины продолжает держать курс на дальнейшую эскалацию. Киевские власти на деле показывают, что минские договоренности по урегулированию конфликта являются для них не более, чем "клочком бумаги". И все это - с молчаливого согласия западных кураторов", - отметил Гаврилов.