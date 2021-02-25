Косачев предложил в конвенции невмешательства запретить помощь оппозиции в другой стране

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поддержка гражданского общества с целью разогрева протестных настроений в другой стране, как и содействие вооруженной оппозиции, должны быть запрещены в том числе в концепции международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государств, над которой сейчас работают парламентарии РФ. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Дальше идет то, что, с моей точки зрения, уже непозволительно, что оказывается нарушением суверенитета и, соответственно, должно быть по идее запрещено в том числе в рамках подготавливаемой нами концепции. Это поддержка гражданского общества в другой стране с целью разогрева протестных настроений. Мы понимаем, что это происходит сплошь и рядом", - сказал Косачев на круглом столе, посвященном обсуждению подготовки проекта концепции международной конвенции.

Рассуждая о границах между правомерными действиями государства для выражения своего несогласия с тем, что происходит в другой стране, и вмешательством в ее суверенные дела, к числу запрещенных приемов сенатор отнес также поддержку политической и вооруженной оппозиции в другой стране, санкции политического и экономического характера в отношении субъектов в другой стране. "Это делегитимация власти в другой стране (лидер должен уйти в отставку). Венесуэла - самый свежий такой пример признания альтернативного лидера. И, наконец, крайняя форма нарушения суверенитета - это применение собственной военной силы, интервенция", - продолжил он.

Корректные формы реагирования

Среди допустимых форм реагирования на происходящее в другой стране Косачев назвал шесть пунктов, среди которых в качестве самой мягкой он назвал публичное заявление о том, что именно не нравится, и "корректная демонстрация собственного опыта" в решении проблемы.

"Более жесткая форма - это уже прямая критика со стороны официоза данной страны того, что происходит в другой стране. Еще более жесткая форма - это приостановка или замораживание проектов двухстороннего сотрудничества, введение так называемых санкций (на самом деле запрета своим собственным участникам коммерческой деятельности на сотрудничество с партнерами в другом государстве). Это, наконец, понижение уровня межгосударственных дипломатических отношений, отмена визитов вплоть до отзыва посла", - отметил сенатор.

По его мнению, самая жесткая форма, на которой заканчивается право государства реагировать, не вмешиваясь в суверенитет другого государства, - разрыв дипломатических отношений.

"Если и когда такого рода подходы будут кодифицированы и получат согласие международного сообщества, у нас всегда будет возможность оценивать действия того или иного государства в конкретной ситуации", - сказал глава международного комитета СФ. "Если мы хорошо поработаем и создадим концепцию конвенции, возможно, наша страна инициирует [конвенцию] при поддержке достаточно большого числа других государств, которые становятся объектами внешнего вмешательства", - добавил он.