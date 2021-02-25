ЦИК запустил масштабное обучение участников избирательного процесса перед выборами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России запустил масштабное обучение всех участников избирательного процесса перед выборами 2021 года. В четверг проходит первое обучающее мероприятие для представителей политических партий, сообщается в Telegram-канале ЦИК.

"Уверяю вас, если партии будут участвовать в наших обучающих мероприятиях не для галочки, то каждая сможет пройти этап выдвижения и регистрации в 2021 году", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

В ЦИК отметили, что темой онлайн-занятия в четверг является обсуждение возможностей личных кабинетов политических партий на едином портале госуслуг, в том числе сервиса по электронному сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.

"На связи с Центризбиркомом представители 30 партий, а также более тысячи руководителей региональных отделений партий, которые находятся в региональных избирательных комиссиях. В мае запланирован семинар, посвященный подготовке пакета документов на выдвижение и регистрацию, в том числе в машиночитаемом виде", - подчеркнули в комиссии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.