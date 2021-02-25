Песков заявил, что кандидат на пост главы ЦРУ Бернс всегда понимал важность диалога с РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность директора ЦРУ Уильям Бернс всегда понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном и прекрасно знает российскую специфику, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он всегда был очень "сбалансированным" американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков журналистам. При этом представитель Кремля отметил, что Бернс никогда не был "глупым ястребом", и напомнил, что во время работы послом США в России он показал себя умелым дипломатом.