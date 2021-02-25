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Песков заявил, что кандидат на пост главы ЦРУ Бернс всегда понимал важность диалога с РФ

Пресс-секретарь президента России отметил, что Бернс прекрасно знает российскую специфику

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность директора ЦРУ Уильям Бернс всегда понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном и прекрасно знает российскую специфику, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он всегда был очень "сбалансированным" американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков журналистам. При этом представитель Кремля отметил, что Бернс никогда не был "глупым ястребом", и напомнил, что во время работы послом США в России он показал себя умелым дипломатом.

Теги
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