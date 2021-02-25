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Матвиенко надеется, что подготовка новой Конституции Киргизии консолидирует общество

По словам председателя Совфеда, в России обратили внимание на то, что в предложенной редакции новой конституции сохраняется норма об официальном статусе русского языка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Киргизии успешно пройти период реформирования государственного устройства и выразила надежду, что подготовка новой конституции страны консолидирует общество и политические силы.

"Сегодня Киргизия переживает такой непростой период реформирования государственного устройства. Подготовка новой конституции. Это очень важно. Мы надеемся, что это консолидирует общество, консолидирует политические силы. Хочу искренне пожелать вам в этом больших успехов", - сказала она на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, которая прошла в четверг в Совете Федерации.

Она подчеркнула, что в России обратили внимание на то, что в предложенной редакции новой конституции сохраняется норма об официальном статусе русского языка. "Это говорит о мудрости руководства Киргизии", - уверена спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что российско-киргизские отношения развиваются многопланово и поступательно. "Мы строим их на основе взаимной выгоды, доверия, на основе дружбы, которая сложилась между нашими государствами, между нашими народами. Это очень важно", - сказала она.

Также сенатор отметила и то, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Жапаров осуществляет в Российскую Федерацию. "Это, конечно же, еще одно бесспорное подтверждение стремления развивать и углублять наши отношения высокого уровня. И не лишним будет напомнить, что между Россией и Киргизией сложились отношения союзничества, стратегического партнерства. Уверена, что ваш визит придаст мощный стимул, новый импульс для развития всего комплекса российско-киргизских отношений", - добавила председатель верхней палаты парламента.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКиргизияРоссия
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