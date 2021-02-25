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Пандемия COVID-19

Зампостпреда в ООН заявил, что РФ ведет активный диалог в плане участия в механизме COVAX

Как подчеркнул дипломат, в ВОЗ и ООН достигнуто понимание, что иммунизация является общественным благом и все страны должны содействовать друг другу в этом процессе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия активно обсуждает вопрос участия в Международном механизме COVAX. Об этом заявил в четверг на онлайн-брифинге заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

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"Мы ведем плотные контакты в плане участия в этой инициативе [COVAX]", - сказал он.

Как подчеркнул дипломат, и в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и в рамках Генассамблеи ООН достигнуто понимание, что иммунизация является общественным благом и все страны должны содействовать друг другу в этом процессе.

COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными государствами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Программа позволит 92 странам мира получить вакцину на льготных условиях.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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