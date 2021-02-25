По итогам визита президента Киргизии в Россию подписали четыре документа

БИШКЕК, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре документа были подписаны по итогам визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию. Об этом объявили в четверг во время встречи глав МИД Киргизии и России Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"В рамках визита (президента Киргизии) подписаны следующие документы: соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством РФ об оказании РФ безвозмездной технической помощи республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызстане. И протокол между министерствами обороны двух государства в области применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также были подписаны программа развития стратегического партнерства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год и меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского, водного и развития регионов Киргизии и Министерством сельского хозяйства РФ о сотрудничестве в области поставок сельскохозяйственной продукции.

По сообщению пресс-службы, в ходе встречи Лавров и Казакбаев обсудили актуальные темы многостороннего взаимодействия в рамках международных, региональных и интеграционных организаций, а также рассмотрели вопросы по противодействию распространению пандемии COVID-19.

Министры также договорились координировать работу министерств и ведомств двух государств и продолжить постоянные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран по обсуждению актуальных вопросов двусторонней, международной и региональной повесток дня. Главы МИД двух стран также подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области "обеспечения международной информационной безопасности, направленное на установление правовых и организационных основ сотрудничества сторон в данной сфере".

Двухдневный визит Жапарова в Россию проходил 24-25 февраля.