Толстой заявил участникам ПА ОБСЕ о готовности РФ сотрудничать по вакцинам от коронавируса

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с зарубежными коллегами по вакцинам от нового коронавируса. Об этом заявил в четверг вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая в режиме видеоконференции в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Наши граждане ждут от нас решения вопросов, связанных с пандемией, связанных с борьбой с ковидом. В связи с этим надеюсь, что те успехи, которые на этом пути сделала Российская Федерация в плане изготовления вакцин будут также услышаны и по достоинству оценены нашими коллегами. Мы со своей стороны готовы к сотрудничеству", - сказал Толстой.

Вице-спикер Госдумы также выразил надежду, что работа ПА ОБСЕ внесет вклад в создание объединительной повестки на пространстве ОБСЕ. "Не будем забывать, что наша организация направлена на сотрудничество, а не на возникновение новых разделительных линий в мире в плане безопасности", - отметил он.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса ("Спутник V") и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в Евросоюз, а также во Всемирную организацию здравоохранения.