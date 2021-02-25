Карасин на ПА ОБСЕ назвал бесполезным и опасным использование языка санкций в отношении РФ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Использование пропагандистских нападок и языка санкций против России - абсолютно недальновидный и опасный курс. Об этом в четверг заявил член делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ, сенатор Григорий Карасин, выступая в режиме видеоконференции на ее зимней сессии.

"В последние годы мы стали свидетелями того, что целый ряд государств и региональных союзов начали активно задействовать язык санкций и политику пропагандистских нападок. Абсолютно недальновидный и опасный курс. Подчеркну, что в такой тональности с Россией говорить абсолютно бесполезно и даже опасно", - сказал парламентарий. Он заметил, что не в российской "исторической традиции мириться с такими подходами".

Сенатор подчеркнул, что "недопустимо устраивать санкционные атаки против государств за решение проблем сугубо внутриполитического характера". "Это абсурд и абсурд весьма опасный", - добавил он.

В своем выступлении Карасин также обратил внимание на важность "спокойной и конструктивной атмосферы межгосударственного и межпарламентского общения". По его мнению, такой диалог "должен быть направлен на достижение конкретных результатов, но никак не на обострение противоречий и взаимного недоверия". "Это особенно актуально в драматических условиях нашей борьбы с пандемией", - добавил он.